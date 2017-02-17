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Cenk adaylar arasında!

Tarih17 Şubat 2017 , 10:53

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Cenk adaylar arasında!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 yendiği Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındaki performansıyla galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Cenk'in yanı sıra, Saint Etienne karşısında hat-trick yapan Manchester United'ın İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Villarreal karşısında 3 gol atan Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko ve Alkmaar maçında 2 gol kaydeden Alexandre Lacazette adaylar arasında kendilerine yer buldu.

Haftanın oyuncusu UEFA kullanıcılarının verdiği oylarla belli olacak.

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