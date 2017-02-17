Cenk Tosun ilk 11'i seviyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, deplasmanda Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş takımının 2. golünü atan Cenk Tosun, Avrupa Ligi maçlarında ilk 11'de çıktığı maçlarda iyi bir istatistik yakalamış oldu.

Avrupa Ligi kariyerinde dört maçta ilk 11'de başlayan milli oyuncu, bu maçlarda 4 gol, 1 asist ile 5 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

İşte o maçlar:

16.02.2017 - Hapoel Beer Sheva 1-3 Beşiktaş (1 GOL)

26.12.2015 - Beşiktaş 2-0 Skenderbeu (2 GOL)

17.09.2015 - Skenderbeu 0-1 Beşiktaş (1 ASİST)

11.12.2014 - Beşiktaş 1-0 Tottenham (1 GOL)