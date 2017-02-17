"Çok fazla şansımız yok"

AJANSSPOR- Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Tabii ki oyunu kazanmak istedik. Bizi 3 kez cezalandıran bir takım vardı bugün. Birçok fırsatı kaçırdık. Çok fazla şansımız olduğunu söyleyemem. Ama futbol bu, her şey olabilir.