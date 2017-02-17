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Fenerbahçe-Krasnodar maçı biletleri satışa çıkıyor
17 Şubat 2017 , 17:46
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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Krasnodar arasında 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.
Uygulanacak bilet fiyatları şu şekilde:
MİSAFİR TRİBÜNÜ - 65,00 TL
OKUL AÇIK - 50,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ - 50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK - 100,00 TL
FENERIUM ALT MARATON A-B-H-I BLOK - 190,00 TL
FENERIUM ALT MARATON C-G BLOK - 220,00 TL
FENERIUM ALT MARATON D-F BLOK - 240,00 TL
FENERIUM ALT MARATON E BLOK - 250,00 TL
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