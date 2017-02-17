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Haftanın 11'inde bir Osmanlısporlu!

Tarih17 Şubat 2017 , 13:27

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Haftanın 11'inde bir Osmanlısporlu!

AJANSSPOR - UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren son 32 turu ilk maçlarının ardından, Osmanlıspor'un kaptanı ve defans oyuncusu Numan Çürüksu, Olympiakos maçında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçildi.

İşte haftanın 11'i

 

 

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