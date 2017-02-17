Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 3-1 kazandıkları Hapoel Beer Sheva maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Rakip kontrollü oynayıp, üzerine gitmemizi istiyordu. Uzun toplarla çıkmaya çalıştılar. Dengeli savunma yaptık. Bütün oyuncular fizik olarak da uyum olarak da, yardımlaşma olarak da gayet iyiydi. Bazen savunmada hatalar yaptık, bazen pas tercihlerinde hata yaptık. Pozisyonlar da verdik ama daha fazla pozisyona girdik. Bu takımı burada yenmek kolay değil. İkinci defa yeniliyorlar. Seyirci desteğiyle de coşkulu oynayan bir takım. Bize karşı çekingen oynadılar, bize de bunu değerlendirdik. Maçımız iyi gitti. Daha fazla pozisyon bulduk daha az pozisyon verdik.

Her oyuncu oynayabilir. Giren çıkan herkes iyi oynamak zorunda. Beşiktaşın başarısı için görev alan her oyuncunun elinden geleni yapması gerekiyor.

Rövanşta da kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda iyi sonuçlar alan bir takım. Inter'i yendiler, Southampton ile denk maçlar yaptılar. Hapoel hiç ihmale gelecek bir takım değil. Tedbiri elden bırakmadan çıkacağız ikinci maça. Her şey bitmedi. 3-1'lik sonuç sadece bir avantaj"

Basın toplantısında neler dedi?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın kendileri için güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını belirterek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçında kendileri adına olumsuz bir tablo çizdiklerini vurgulayan Güneş, "O maçta hiçbir şey yapmadık. Koşarsanız, iyi niyetle mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Burada oyuncular savaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- Hapoel Beer-Sheva taraftarlarına davet

İsrailli bir gazeteci, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini ifade etti.

Güneş, bunun üzerine şunları kaydetti:

"Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır."