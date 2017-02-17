Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın 3-1 kazandıkları Hapoel Beer Sheva maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Maçın zor olacağını biliyorduk ama iyi konsantre olduk. Zorlandığmız anlar da oldu, şimdi ikinci maçı düşünüyoruz.

Zor bir maçtı. Ben takımın tecrübeli bir oyuncusuyun. İhtiyaç duyulan anlarda ortaya çıkmak zorundayım. Takımın bir parçasıyım. İkinci maçı düşünüyoruz sadece şu anda.

Pazar günkü maçlar lige dönüyoruz. Maç maç bakıyoruz buradan sonra"