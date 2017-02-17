İsrail basınından çarpıcı yorum!

İsrail basını,Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında İsrail temsilcisi'nin hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı. En çarpıcı yorum ise Yediot Aharonot gazetesinden geldi...



Haaretz Gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını kullanırken, şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."

"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı

'İMKANSIZ OLMADIĞINI GÖRDÜK!'

Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" ifadesini kullandı.

(Milliyet)