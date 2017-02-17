Kartal kapıyı ardına kadar araladı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan takımın ilk 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup ile Anderson Talisca'yı Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı takımda savunmaya dönük orta sahada Oğuzhan Özyakup'un yerine Atiba Hutchinson'nın yanında Necip Uysal görev aldı. Siyah-beyazlı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip, 3 karşılaşma sonra bu fırsatı yeniden buldu.

Anderson Talisca'nın hücuma dönük görevini ise son 32 turunun ilk maçında Tolgay Arslan yerine getirdi.

Tosic sol bekte

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı buldu.

Tosic, cezalı Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte görev aldı.

Babel ile Mitrovic ilk kez

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan Ryan Babel ile Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı.

Babel diğer maçlarda olduğu gibi orta sahanın solunda hücuma destek vermeye çalışırken, Mitrovic de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında olduğu gibi savunmanın göbeğinde oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi karşılaşmalarında listeye dahil edilen Ömer Şişmanoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Avrupa kupası maçları için UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy, eksik oyuncuların yokluğunda 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda oynamak için şans bekledi.

Beşiktaşlı taraftarlar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

İsrail'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'den gelen siyah-beyazlılar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını anlatan bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı.

-VE MAÇ-

Hapoel Beer-Sheva: 1 - Beşiktaş: 3

Stat: Turner

Hakemler: Martin Atkinson, Stephen Child, Stuart Burt (İngiltere)

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Melikson (Dk. 58 Ghadir), Hoban (Dk. 67 Ohana), Radi, Nwakaeme, Barda (Dk. 79 Sahar)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Necip Uysal, Hutchinson, Quaresma (Dk. 90 Gökhan İnler), Tolgay Arslan (Dk. 74 Talisca), Babel, Cenk Tosun (Dk. 90+2 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Soares (Kendi kalesine), Dk. 60 Cenk Tosun, Dk. 90+3 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Barda (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kart: Dk. 5 Tzedek (Hapoel Beer-Sheva)

::Maçtan dakikalar::

7. dakikada Gökhan Gönül'ü geçen Turjman'ın soldan ortasında kalenin önünde Barda'nın dokunamadığı topu sağ tarafta Melikson aldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkte meşin yuvarlakla buluşan Barda'nın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Babel, uzak mesafeden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

34. dakikada Quaresma sağ çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

42. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk Tosun'un hamle yaptığı topu Soares, ters bir vuruşla kendi kalesine attı.

44. dakikada ceza alanı dışında Mitrovic'ten sıyrılan Barda, ara pasıyla Melikson'u topla buluşturmak istedi. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak bir kez daha Barda'da kaldı. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere atarak 1-1 beraberliği sağladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Necip Uysal, meşin yuvarlağı altıpasın önündeki kafayla Marcelo'ya gönderdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda ise top üst direğe çarparak oyun oyun alanına döndü. Babel'in dokunamadığı meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada Tolgay Arslan'ın hatasında topu kapan Ogu'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Barda, kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

60. dakikada Tosic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2

63. dakikada Bitton'un sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Radi gelişine sert vurdu ancak kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı güzel bir kurtarışla kornere çeldi.

70. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ghadir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

73. dakikada Ghadir'in sağ kanatta yerden ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Ogu'nun vuruşunda, Marcelo'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada rakibinden topu kapan Talisca'nın ceza alanı önünde güzel şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

90+3. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan hareketlenen Babel, ceza alanına girdiği anda arka direkte Hutchinson'ı gördü. Bu oyuncunun ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.