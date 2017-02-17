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"Kendimi hep hazır tutmam gerek"

Tarih17 Şubat 2017 , 01:25

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Kendimi hep hazır tutmam gerek

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, 3-1 kazandıkları Hapoel Beer-Sheva maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Maça güzel başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. Sonra golü bulduk ama hemen ardından yedik. 3-1'le dönüyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"Uzun zaman sonra forma giydim ama benim kendimi her zaman hazır tutmam gerek. 

"Şenol Güneş maçtan önce herhangi özel bir görüşme yapmadı. Taktik idmanlarda şans verdi. Normal bir şekilde hazırlandım maça.

"İstanbul'dan güzel bir skorla turu atlayıp önümüze bakmak istiyoruz" 

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