"Neden final oynamayalım?"

Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Hapoel Beer Sheva galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



"UMDUĞUMUZDAN FAZLASI"



''Umduğumuzdan belki de daha fazlasını elde ettik. Bir ya da iki tane atıp evimize dönmekti amacımız. 3-1 özellikle deplasmanda önemli bir skor. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için bizler de mutluyuz.''



"NEDEN FİNAL OYNAMAYALIM?"



''Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar. UEFA olsun, lig olsun fark etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden de sadece 1 mağlubiyetle elendik. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Ben daha önce yarı final oynamıştım, neden burada final oynayamaylım? Şimdi önümüzde lig maçı var. Şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray maçı öncesi rövanşı atlatıp kaza bela yaşamadan derbiye çıkmak istiyoruz' - Fanatik