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Pogbaların gecesine Zlatan damgası
17 Şubat 2017 , 00:50
Manchester United 3-0 St. Etienne
15' [1-0]Ibrahimovic
75' [2-0]Ibrahimovic
88' [3-0]Ibrahimovic (p)
AJANSSPOR- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Manchester United, Old Trafford'da St. Etienne'i ağırladı. Bu maçı özel kılan durum ise United forması giyen Paul Pogba'nın St. Etienne forması giyen abisi Florentin Pogba'ya karşı oynayacak olmasıydı. İki isim de maça 11'de başlarken Florentin Pogba 79'da yerini Robert Beric'e bıraktı.
Karşılaşmaya İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Yaptığı hat-trick'le gecenin adamı olan Zlatan turun kapısını ardına kadar araladı.
Zlatan St. Etienne'e karşı 14. kez forma giyerken bu maçlarda toplam 17 gole ulaştı.
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