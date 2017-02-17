Shalimov haklı çıktı!

Fenerbahçe karşısında son 32 turundaki ilk maçtan çok iyi bir skorla ayrılan Krasnodar’da teknik direktör İgor Shalimov’un maçtan önce yaptığı analizlerin ne kadar haklı olduğu, dünkü mücadelede gözler önüne serildi.



FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre temsilcimizi mercek altına alan Shalimov, “Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının sonlarında iyi bir form yakalamış, grubunu lider bitirmişti. Ancak son haftalarda ciddi bir düşüş yaşıyorlar. Savunmada açık veriyorlar. Fizik olarak bizden geride oldukları ortada. Eğer ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılabilirsek, turu geçen taraf biz oluruz” yorumunu yapmıştı. 90 dakikada hem Krasnodar’ın hem de Fenerbahçe’nin sergilediği futbol, tecrübeli teknik adamın düşündüklerinin haklılığını ortaya koymuş oldu.