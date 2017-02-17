Son 32 turu ilk karşılaşmaları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı.

Rövanşlarının 22-23 Şubat'ta yapılacağı Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçlar, oynanan 7 mücadeleyle sona erdi.

Beşiktaş, İsrail'de karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva önünde 3-1 galip geldi. Siyah-beyazlıların gollerini 42. dakikada William Soares kendi kalesine, 60. dakikada Cenk Tosun ve 90+3. dakikada Atiba Hutchinson attı. Ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada Elyaniv Barda kaydetti.

Manchester United'ın sahasında Saint Etienne'i 3-0 yendiği maçta İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın deplasmanda Villarreal'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Bosna Hersekli Edin Dzeko "hat-trick" yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya): 0-3

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Beşiktaş (Türkiye): 1-3

Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya): 0-4

Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya): 2-0

Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda): 0-0

Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2