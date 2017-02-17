UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

AJANSSPOR DETAY HABER - UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimizin maçlarının ardından Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki puanı da belli oldu.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlarını yaptı.

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenerken, Osmanlıspor deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldı ve Fenerbahçe ise deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından puanını 37.400'e çıkaran Türkiye, ülke puanı sıralamasındaki 10. yerini korurken, 39.400 puanla 9. sırada yer alan Belçika'yı takibini sürdürdü.

Belçika ekipleri neler yaptı?

Türkiye gibi Avrupa Ligi'nde 3 takımı bulunan 9. sıradaki Belçika ise ilk maçlar sonunda başarılı bir performans sergiledi.

Anderlecht sahasında Zenit'i 2-0 yenerken, Gent de Tottenham'ı tek golle mağlup etmeyi başardı. Genk ise deplasmanda Astra ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçların ardından Türkiye ile Belçika arasındaki 1.6 puanlık fark 2.0'ye çıktı. Türkiye'nin rakibini geçebilmesi için, yoluna 3 takımla devam etmesi ve Belçika ekiplerinin elenmesini beklemesi gerekiyor.

10. sıra garanti gibi

Öte yandan Türkiye'nin ülkeler sıralamasında sezonu en kötü 10. sırada bitirmesi ise hemen hemen garantilendi.

Türkiye'yi 3.825 puan geriden takip eden tek takımlı ve 32.975 puanlı Çek Cumhuriyeti'nin, Sparta Prag'ın deplasmanda Rostov'a 4-0 yenilmesi sonucu Avrupa'da takımsız kalma ihtimali oldukça arttı.

11. sıradaki Çek Cumhuriyeti ile aradaki farkı 4.425 puana çıkaran Türkiye'nin, bir mucize olmadığı takdirde rakibine yakalanması mümkün gözükmüyor. Avrupa'da yoluna devam eden takımı bulunmayan 32.075 puanlı 12. sıradaki İsviçre'nin de Türkiye'yi yakalama şansı bulunmuyor.

İlk 12 gerekiyor

Kulüp takımlarının son 5 senedeki performanslarına göre oluşturulan klasmanda ilk 12'de yer alan ülkelerin şampiyonları Devler Ligi'ne ön eleme oynamadan katılıyor.

2016-17 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan takımımız, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme şansını yakalamış durumda. Lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.

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