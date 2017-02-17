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UEFA'dan Saint-Etienne'e soruşturma
17 Şubat 2017 , 19:52
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
UEFA, Fransız temsilcisi Saint-Etienne hakkında, İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi son 32 ilk maçında taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 16 Şubat Perşembe günü Old Trafford Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve Manchester United'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkarması, meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle Saint-Etienne kulübü hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.
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