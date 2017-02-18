Atiba göz kamaştırıyor!

Beşiktaş’ın istikrar abidesi ismi Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi’nde önceki akşam oynanan karşılaşmada elde edilen zaferin en önemli mimarları arasında yer aldı. 90 dakika sahada kaldığı maçta 84 kez topla buluşan Kanadalı futbolcu, takım arkadaşlarına attığı 74 pasın 70’inde topu doğru yere göndererek bu alanda sahanın en iyisi oldu.



Yüzde 95’lik başarılı pas yüzdesi tutturan 34 yaşındaki yıldız, Siyah-Beyazlı formayla ilk Avrupa golünü de Hapoel karşısında atmayı başardı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Atiba, “Oyun planına sadık kaldık ve hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaptık. Sonucunda da buradan iyi bir avantaj çıkardık” sözlerini sarf etti.



Noah Hutchinson’a büyük ilgi var



Atiba Hutchinson’un gol attığı karşılaşma sırasında oğlu Noah’ın yaşadığı sevinç, dün sosyal medyaya damgasını vurdu. Minik Kartal’ın annesi, oğlunun gol sevincini sosyal medya üzerinden yayınlayınca Noah’ın bu videosu Beşiktaşlı taraftarlar arasında en çok paylaşılan video oldu. Noah’ın önceki videoları da Beşiktaşlı sporseverler tarafından beğeniyle takip ediliyordu.



Kaynak : Fanatik