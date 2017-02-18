Aziz Yıldırım hesap sordu!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Krasnodar karşısında sergilenen kötü futbol ve alınan sonuç nedeniyle oldukça öfkelendi. Yıldırım'ın takımla ilgili radikal kararlar alabileceği de öğrenildi.



Teknik Direktör Advocaat ile bir görüşme yapan Fenerbahçe'nin 1 numarası, kötü futbolun nedenlerini sordu ve bilgi istedi. Fenerbahçe yönetiminin ayrıca Kasımpaşa ve Krasnodar maçında alınacak sonuçlara göre futbolculara ağır para cezası verebileceği belirtildi. Kaptanlarla da görüşen Başkan Yıldırım, bir an önce takımı toparlamalarını istedi.



MOTİVASYON SIKINTISI

Öte yandan Yöneticiler, takımın motivasyonu olmadığını belirtti ve Teknik Direktör Advocaat' ın oyuna müdahalede geç kaldığını iddia etti. Yöneticiler, “Takımı ateşleyecek lider pasör oyuncunun yanı sıra ruh ve arzu yok. Futbolcularda bir mental yorgunluk var. Oyuncular ciddi bir konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor. Bu yüzden en zayıf rakiplere bile üstünlük sağlanamıyor” yorumlarını yaptı.

Sarı-lacivertlilerde yönetim, futbolcuların saha içi performasını eleştirip organizasyon eksikliğinin yanı sıra takım oyununda sıkıntı yaşandığını kaydetti. Fenerbahçe, son haftalarda pozisyona girmekte zorlanıyor, skor kısırlığı yaşıyor. Kjaer de takımın oyun anlayışını eleştirmiş ve “Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz” demişti.



Kaynak : AMK