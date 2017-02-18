Krasnodar maçında hiçbir varlık gösteremeyen Nijeryalı futbolcu, mağlubiyete zerre üzülmezken keyfinden de taviz vermedi. Emenike'nin maç sonrası kulaklığını takarak müzik dinlediğini gören arkadaşları "Adam cenaze evinde müzik dinliyor" diye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Emenike'nin gamsızlığı herkesin sabrını taşırmaya başladı. Kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde yönetimin isteğiyle affedilen Emenike, önceki gece Krasnodar maçında ilk 11'de şans buldu. Yakaladığı fırsatı iyi kullanmak bir yana sahada hayalet gibi dolaşan ve 2. yarıda kenara alınan Nijeryalı futbolcu maçtan sonraki umursamaz tavırlarıyla takım arkadaşlarının bile tepkisini çekti.

Bazı yerli futbolcular, Emenike'nin yenilgiye üzülmek yerine kulaklığını takıp müzik dinlediğini görünce "Yazıklar olsun. Mağlubiyet umurunda bile değil. Adam cenaze evinde müzik dinliyor. Bu takımdan ne beklenir ki" demekten kendilerini alamadı. Emenike ise takım arkadaşlarının kınayan bakışlarına aldırmadan rahat tavırlarını sürdürdü. Takımla ruhen bağlarını koparmış görünen Emenike'nin bu görüntüsü teknik direktör Dick Advocaat'ı da rahatsız etti.

Kaynak : Fotomaç