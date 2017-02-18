''Fenerbahçe halen favori''

AJANSSPOR- Rusya Milli Takımı ile CSKA Moskova'nın eski teknik direktörü Valery Gazzaev, 1-0'lık mağlubiyete rağmen Fenerbahçe'yi tura Krasnodar'dan daha yakın görüyor.

Rus basınına açıklamalarda bulunan 62 yaşındaki teknik adam, Krasnodar'ın oynadığı oyunu çok beğenmediğini söylerken, "Stadyumu ve onu dolduran taraftarları beğendim ama onlarla ilgili olumlu başka bir şey söyleyemem. Çok kaliteli bir futbol görmedik sahada. Ben halen Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Advocaat'ın Fenerbahçe'sinin turu geçmek için daha çok şansı var. Umarım haksız çıkarım ama ilk maçtan çıkardığım bu. Konuk ekibin bir planı var gibi gözüküyordu. İyi idman yapmışlar. Aynı zamanda Robin van Persie de oynamadı. Krasnodar'da oynamak da kolay değildir" ifadelerini kullandı.

Bu maçın rövanşı 22 Şubat Çarşamba saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Gazzaev, CSKA'nın başında 1 UEFA Kupası ve 3 de Rusya Premier League'i şampiyonluğu yaşamıştı.

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