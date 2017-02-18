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Fikret Orman maçı kaçırmadı!
18 Şubat 2017 , 08:55
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple ilgili işleri sebebiyle Hapoel karşılaşması sırasında İsrail’de değil ABD’ydi.
Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, bu duruma rağmen takımının maçını internet üzerinden takip ettiği öğrenildi. Orman, 3-1 sona eren oyunun ardından Şenol Güneş’i arayıp tebrik etti.
Kartal rotarlı döndü
Siyah-Beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçının önceki gün 23.05’te başlayıp dün 01.05’te bitmesi sebebiyle karşılaşmanın ardından İsrail’de konakladı. Futbolcular ve teknik ekip kahvaltıyı dün bulundukları şehirde yaptı. Kafile, öğle saatlerinde İstanbul’a döndü.
Kaynak : Fanatik
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