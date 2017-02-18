Fikret Orman maçı kaçırmadı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple ilgili işleri sebebiyle Hapoel karşılaşması sırasında İsrail’de değil ABD’ydi.

Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, bu duruma rağmen takımının maçını internet üzerinden takip ettiği öğrenildi. Orman, 3-1 sona eren oyunun ardından Şenol Güneş’i arayıp tebrik etti.

Kartal rotarlı döndü

Siyah-Beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçının önceki gün 23.05’te başlayıp dün 01.05’te bitmesi sebebiyle karşılaşmanın ardından İsrail’de konakladı. Futbolcular ve teknik ekip kahvaltıyı dün bulundukları şehirde yaptı. Kafile, öğle saatlerinde İstanbul’a döndü.



Kaynak : Fanatik