"Van Persie yokken korkutucu değiller"

Krasnodar’ın başarılı savunmacısı Naldo, 1-0 biten maçın ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı stoper, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Naldo, “Açıkçası zor bir maç bekliyorduk. Erken bulduğumuz gol, rahatlamamızı sağladı. Golden sonra Fenerbahçe’nin tehlikeli ataklar geliştireceğini, baskı kuracağını düşünüyorduk. Ancak açık konuşmak gerekirse, Van Persie yokken pek de korkutucu değillerdi” diye konuştu.

Naldo, bir Türk gazetecinin, “Van Persie rövanşta oynayacak” yorumu üzerine gülerek, “Bilgi için teşekkürler. Buna göre hazırlanırız” ifadelerini kullandı.



Kaynak : Fanatik