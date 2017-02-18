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Volkan Demirel'den patlama!
18 Şubat 2017 , 09:31
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- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
Krasnodar yenilgisi sonrası soyunma odasında gazetecilerin önünden geçerken çok üzgün olduğu gözlenen Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, "Maç ile ilgili değerlendirme alabilir miyiz" sorularını, "Ne söyleyelim arkadaşlar. Söyleyecek bir şey kaldı mı ki!" diyerek geçiştirdi.
Volkan'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına patladığı ve asıl yorumları burada yaptığı öğrenildi. Tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına, "Ruhunuz nerede beyler! Ruhsuz futbol oynuyoruz. 2 aydır maç bile yapmamış, 10 yıllık geçmişi olan bir takıma yenilmek koskoca Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Turu hala geçebiliriz ancak böyle oynadığımız sürece başarılı olmamız mümkün değil" diyerek tepkisini gösterdiği belirtildi.
Kaynak: Sabah
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
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