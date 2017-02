Hapoel Beer-Sheva biletleri satışa çıktı!

Beşiktaş, perşembe günü oynanacak Hapoel Beer-Sheva maçının biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan o açıklama:

"Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi Son 32. Tur 2. maçında 23 Şubat Perşembe günü saat 21.00’de Vodafone Arena’da Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.



Biletler bugün saat 13.00’de satışa çıkacaktır.



Bilet Satış Kanalları



Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.trinternet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.



Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı



Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlarımız, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.



Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü ‪10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



Kombine Sahiplerine Para Puan Avantajı



Vodafone Arena’dan kombinesi olup maça gidemeyecek taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombine koltuklarını kulübümüze devredebilecektir. Devri yapılan koltuğun ilgili karşılaşma için satılmasının ardından, kombine sahibi taraftarlarımızın‪www.passo.com.tr hesaplarına bilet ücretinin %60’ını (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlayacaktır.



Kombine koltuğun maçlık olarak devrinin gerçekleşmesi için BJK tarafından satışa sunulan koltukların tükenmesi gerekmektedir.



Engelli Tribün Bilet Talepleri



Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.



Engelli tribün bileti, Vodafone Arena engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 20 Şubat 13.00 – 21 Şubat 18.00 tarihleri arasında yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır. Stadyum girişinde taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.



Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.



Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 300TL

Kategori 2 : 275TL

Kategori 3 : 250TL

Kategori 4 : 225TL

Kategori 5 : 200TL

Kategori 6 : 175TL

Kategori 7 : 110TL

Kategori 8 : 100TL

VIP : 650TL

1903 A-E BLOK : 650TL

1903 B - D BLOK : 700TL

1903 C BLOK : 750TL



0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.