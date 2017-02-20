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Krasnodar biletleri satışa çıktı!

Tarih20 Şubat 2017 , 11:40

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Krasnodar biletleri satışa çıktı!

AJANSSPOR - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Fenerbahçemiz ile Krasnodar arasında 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyle :

OKUL AÇIK                                                                            :50,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ                                                                :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK                  :100,00 TL

FENERIUM ALT MARATON A-B-H-I BLOK                          :190,00 TL

FENERIUM ALT MARATON C-G BLOK                                :220,00 TL

FENERIUM ALT MARATON D-F BLOK                                 :240,00 TL

FENERIUM ALT MARATON E BLOK                                     :250,00 TL         

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