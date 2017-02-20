- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Krasnodar biletleri satışa çıktı!
20 Şubat 2017 , 11:40
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Fenerbahçemiz ile Krasnodar arasında 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Uygulanacak bilet fiyatları şöyle :
OKUL AÇIK :50,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ALT MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL
FENERIUM ALT MARATON C-G BLOK :220,00 TL
FENERIUM ALT MARATON D-F BLOK :240,00 TL
FENERIUM ALT MARATON E BLOK :250,00 TL
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 26
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller