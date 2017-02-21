Advocaat'tan Krasnodar ve transfer sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar ile yapılacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Advocaat'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Biz aslında hep hücuma dönük futbol oynamaya çalışıyoruz. 3 forvetle ve iki ofansif orta saha ile sahaya çıkıyoruz. Bundan fazlasını yapamayız. Geçtiğimiz Pazar günü 3 oyuncumuz cezalıydı. 3 iyi oyuncunuzun yokluğu söz konusuysa, bu durum sizi daha iyi bir takım haline getirmiyor. Herkes bunu fark etmeli. Mücadele hakkında şikayetim yok. Gerçekten çok çok çalılştılar. Öyle bir an geliyor ki, şansa da ihtiyacınız oluyor. Umarım bunun başlangıcı yarın olur.

Van Persie'nin yarın oynamak için büyük şansı var. Kadroda olacak. Sahada fark yaratabilir. Fit olduğu zaman her zaman fark yaratacak bir oyuncu. Şu anda fit durumda.

İsmail ve Van der Wiel, son maçta işlerini iyi bir şekilde yaptılar. Bu anlamda bir sorunumuz yoktu.

Neustadter bizim için önemli bir oyuncu. Halen Rusya milli takımında oynamaya devam ediyor. Buradaki sorun, önünde harika iki stoperimz var. Düzenli oynaması zor oluyor. Türkiye ligindeki diğer takımlarda rahatlıkla oynayacak biri. Defansif orta saha olarak da oynayabilir ama bizde de ondan çok fazla var.

Manchester United ve Feyonoord maçlarında iyi futbol oynandığını ancak iyi performansın devam ettirilemediği yorumuna karşılık, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Advocaat şunları söyledi: "Manchester United ve Feyenoord maçlarına Galatasaray, Zorya ve Beşiktaş maçlarını da eklemek lazım. Bu maçları diğer maçlarla kıyasladığımızda sebep ne onu da tam bilmiyorum. Biz ne zaman dolu statta oynamışız, bu farkı görmüşüz. Kendi sahamızda oynuyoruz 10-12 bin seyirci gliyor. Sebep bu mudur, taraftarlar gelince daha iyi skorlar almışız. Ben buna alışığım. Üst düzey kulüplerde çalışırken, dolu statta oynamayı beklersiniz. Bu destek çok önemlidir. Oyunculara nasıl itici güç olduklarını görüyorsunuz. Bursaspor maçında dolu statta oynadık, sonra iç sahada yine 10-12 bin seyirci vardı"

Transfer gelince, 3-4 oyuncu üzeride konuşmalarımızu sürdürdük. Yönetimle ve başkanımızla 3-4 oyuncu ismi ortaya koyduk. En baştan bu isimler netti. Ya çok para istediler ya da gelmek istemediler. Ya da yanlış bir oyuncu olduklarını düşündük. Oyuncu almak için almak istemedik. Geçmişte bu hatalar yapılmış, aynı hatayı yapalım istemedik. Getirmek için oyuncu getirebilirsiniz ama bu sadece kadrodaki oyuncu sayısını artırır. Bu sebeple oyuncu almanın hiçbir manası yok. Kesinlikle, yönetim transfer yapmak istemedi gibi bir durum söz konusu değil. Her şeyi yaptılar. Oturduk konuşuk, isimler verdim. Benim görüşlerime katıldılar. Birçok yere gittiler. Ya çok pahalıydı, ya gelmek istemediler. O yüzden kimseyi getiremedik"