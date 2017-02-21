- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş 2 eksikle çalıştı!
21 Şubat 2017 , 21:08
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü sahasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.
Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller