Beşiktaş 2 eksikle çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü sahasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.