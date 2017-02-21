Beşiktaş Avrupa'da bambaşka!

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Hapoel Beer-Sheva’yla karşı karşıya gelecek olan Siyah- Beyazlılar’da teknik ekip, önceki günkü Akhisar Belediye maçının kadrosundan tam 5 değişikliğe gidecek. Ligde cezası bulunan Dusko Tosic, İspanyol eldiven Fabri’nin önünde İsrail temsilcisi karşısındaki mücadelede savunmadaki yerini alacak.

Sırp futbolcu, Marcelo’yla birlikte stoper hattında görev yapacak. Sağ bek hattında formayı Andreas Beck’e verecek olan Güneş, ön liberoda da Atiba’nın yanında Necip’i oynatacak.

Quaresma riske edilmeyecek

Dizinden hafif sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma’yı derbiye saklayacak olan teknik direktör Şenol Güneş, sağ kanatta Portekizli ismin yerine Avrupa’da cezası biten Vincent Aboubakar’ı sahaya sürecek. Sol bölgede görev yapacak Babel’in önünde Talisca’nın yerine Tolgay Arslan şans bulacak. Takımın başarılı golcüsü Cenk Tosun, 2. tur ilk maçında olduğu gibi rövanşta da sahada olacak.



Kaynak : Fanatik