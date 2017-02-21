Beşiktaş maçı öncesi iddialı ifadeler!

AJANSSPOR- Hapoel Beer-Sheva'nın Nijeryalı orta sahası John Ogu, ilk maçta Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybetmelerine rağmen turdan halen ümitli.

Resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Ogu, "Kaybedenler, bittiğini söyleyecek. Ben hiçbir zaman kaybeden olmadım. Perşembe günü bir başka önemli maç" ifadelerini kullandı.

Losers will say it is over .. I'm never a loser .Another important game on Thursday . pic.twitter.com/N1XQqUJTu2 — John Ogu (@ogujohnugo) February 21, 2017

Ogu, vatandaşı Anthony Nwakaeme ile birlikte Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Vodafone Arena'daki rövanş karşılaşması 23 Şubat Perşembe TSİ 21.00'de oynanacak.

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