Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş maçı öncesi iddialı ifadeler!

Tarih21 Şubat 2017 , 21:03

Yorum
Beşiktaş maçı öncesi iddialı ifadeler!

AJANSSPOR- Hapoel Beer-Sheva'nın Nijeryalı orta sahası John Ogu, ilk maçta Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybetmelerine rağmen turdan halen ümitli. 

Resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Ogu, "Kaybedenler, bittiğini söyleyecek. Ben hiçbir zaman kaybeden olmadım. Perşembe günü bir başka önemli maç" ifadelerini kullandı. 

 

Ogu, vatandaşı Anthony Nwakaeme ile birlikte Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kalmıştı. 

Vodafone Arena'daki rövanş karşılaşması 23 Şubat Perşembe TSİ 21.00'de oynanacak. 

(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri

me