Fenerbahçe idmanda tam kadro!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Medyaya açık bölümde sarı-lacivertli oyuncular kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli ekip, idmanda tam kadro olarak yer aldı.

Fenerbahçe, Krasnodar ile yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.