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Kaptan Numan idmana çıkmadı!

Tarih21 Şubat 2017 , 21:08

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Kaptan Numan idmana çıkmadı!

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 23 Şubat Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başlayan mor-sarılılar, daha sonra yarı sahada 3 grup halinde pas çalıştı. İdman, şut ve gol organizasyonlarıyla son buldu. 

Antrenmana soğuk algınlığı rahatsızlığı geçiren kaptan Numan Çürüksu katılmazken, tedavisine devam edilen Aminu Umar ve hafif adale ağrısı bulunan Ndiaye takımdan ayrı koştu.

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