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Krasnodar son çalışmasını yaptı!

Tarih21 Şubat 2017 , 20:29

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Krasnodar son çalışmasını yaptı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Rus temsilcisi Krasnodar, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Igor Shalimov yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Rus ekibinin yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe müsabakasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Granqvist, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov.

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