Osmanlıspor tura inanıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak Osmanlıspor'da Musa Çağıran, son 16'ya kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkent ekibinde Musa Çağıran ve Çek stoper Vaclav Prochazka, 23 Şubat Perşembe günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olympiakos ile deplasmanda golsüz berabere kaldıklarını hatırlatan Musa, "Yunanistan'da istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Aslında kırmızı karttan sonra bir gol bulabilirdik ancak oyun sistemimizi bozmadık. Gol bulsak tabii ki daha iyi olurdu, bu maç daha rahat geçebilirdi. Takım olarak kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Musa, grup müsabakasında İspanya'nın Villarreal takımını deplasmanda 2-1 yendiklerine işaret ederek, "Villarreal, Olympiakos'tan çok daha iyi bir takım. Olympiakos da iyi bir takım ama biz kendimize güveniyoruz. İçeride coşkulu bir oyunla Olympiakos engelini geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah, kazanan taraf biz oluruz. Bu işi başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç seçmediklerini ancak Avrupa'da atmosferin de etkisiyle daha istekli oynadıklarını dile getiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Biz gerçekten maç ayıran bir takım değiliz. Her maça aynı şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki Avrupa Ligi'ndeki atmosfer olsun, seyirci ve statlar olsun gerçekten Türkiye şartlarından çok daha farklı. O yüzden insan orada biraz daha şevkleniyor. Herhalde onun da etkisi olabiliyor ama biz maç ayırmıyoruz. Lig ve Avrupa'ya aynı şekilde çıkıyoruz."

Prochazka: "Tur şansı yüzde 50"

Prochazka ise Yunanistan'dan iyi bir sonuçla döndüklerini vurgulayarak, "Burada avantaj bizde gözüküyor. Turu geçmek için bir şansımız var. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz." dedi.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarım saatte gol yemediğinin hatırlatılması üzerine Çek stoper, "Olympiakos'un hücum hattı gerçekten iyi isimlerden oluşuyor. Ancak iki takım için bakarsanız, bizim hücum hattımız bence daha iyi. Gol bulacağımıza inanıyorum. Biz de defans olarak, kendi hanemizde 0 yazacak şekilde maçı bitirmek istiyoruz. Bunun için de her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Prochazka, Olympiakos'ta sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen golcü futbolcu Ideye'nin rövanşa yetişmesinin beklenmesiyle ilgili soru üzerine ise şunları şöyledi: "Kendisi çok golcü biri. Fakat isimler üzerinden konuşmaya gerek yok. Tabii ki iyi isimlerden oluşan bir takım. Yedek kulübesinde de iyi isimler var ama sonuçta maç sahada oynanıyor. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği önemli. Tur şansı yüzde 50, yüzde 50. Taraftarımızın önünde sevinen biz olacağız ve maçtan sonra bunu kutlayacağız."