Osmanlıspor'un rakibinde flaş gelişme!

AJANSSPOR- Osmanlıspor'un perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geleceği Olympiakos'ta şok bir gelişme yaşandı.

Nijerya basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin TEDA ile anlaştı. Bu akşamki idmana çıkmayı reddeden Brown, Çin yolculuğu öncesi takım arkadaşlarına da veda etti.

Çin ekibinin bu transfer için Olympiakos'a 12 milyon Euro ödeyeceği Ideye Brown'un ise yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

28 yaşındaki golcü Yunanistan'da 0-0 sona eren Osmanlıspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.

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