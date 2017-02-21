- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Osmanlıspor'un rakibinde flaş gelişme!
21 Şubat 2017 , 19:54
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
AJANSSPOR- Osmanlıspor'un perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geleceği Olympiakos'ta şok bir gelişme yaşandı.
Nijerya basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin TEDA ile anlaştı. Bu akşamki idmana çıkmayı reddeden Brown, Çin yolculuğu öncesi takım arkadaşlarına da veda etti.
Çin ekibinin bu transfer için Olympiakos'a 12 milyon Euro ödeyeceği Ideye Brown'un ise yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.
28 yaşındaki golcü Yunanistan'da 0-0 sona eren Osmanlıspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.
(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)
- İlgili:
- Futbol
- Uefa Avrupa Ligi
- Osmanlıspor
YORUM EKLE
Son Uefa Avrupa Ligi HaberleriTüm Uefa Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller