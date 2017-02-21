Pawel Raczkowski ile ilk kez!

UEFA, Fenerbahçe ile Krasnodar arasında yarın oynanacak olan Avrupa Lig son 32 turu rövanş maçının hakemlerini açıkladı.



Buna göre kritik karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski düdük çalacak. 33 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını, vatandaşları Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak. Raczkowski, kariyerinde ilk kez bir Türk takımının maçını yönetecek. Polonlalı hakem daha önce Avrupa kupalarında 5 kez görev yaptı.

Krasnodar bugün geliyor

Rus ekibi, yarın oynanacak rövanş için bugün İstanbul’da olacak. Kransodar kafilesi için geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Shalimov, 17.30’da Ülker Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Son antrenmanı ise statta 18.00’de yapacak. Fenerbahçe’de ise Advocaat ve bir öğrencisi 16.30’da basının karşısına çıkacak, son prova Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 19.00’da yapıldıktan sonra takım kampa girecek.



Kaynak : Fanatik