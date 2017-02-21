''Savaşmaya hazırız''

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Krasnodar ile yapılacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Skrtel'in açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

Yarın hem kulüp, hem de takım anlamında çok önemli bir maça çıkacağız. Elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Bizim hedefimiz adımızı bir üst tura yazdırabilmek. İyi bir skor alıp bir üst turada olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Son maçta alınana skor takım içerisindeki havaya büyük bir katkı sağlamadı. Takım, savaşmaya, mücadeleye etmeye ve sahada elinden geleni yapmaya hazır. Futbolda bunlar vardır. Bazen daha iyi günler olur, bazen kötü. Bunları değiştirebilecek kişiler bizleriz. Yarın da Krasnodar'dan daha kaliteli bir takım olduğumuzu gösterebilmek için elimizde bir şans var. Umarım onlar karşısında kalitemizi gösterip adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz.

Bizim işimiz saha içine konsantre olmak, en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.

Benim Rusya'da forma giydiğim dönem 10-12 sene öncesiydi. Burada geçirdiğim zamana bakarsak, Türkiye Ligi çok güçlü bir lig. Rus Ligi de buna benzerdi. Kolay değildi oynamak. Bence Türkiye Ligi Rusya Ligi'nden daha kaliteli bir lig"