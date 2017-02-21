Şenol Güneş'ten Hapoel uyarısı!

Siyah-Beyazlılar’ın şampiyon teknik adamı Şenol Güneş, önceki akşam 3-1 kazandıkları Akhisar mücadelesinin ardından oyuncularını önce tebrik etti, sonrasında da önemli uyarılarda bulundu. Soyunma odasında konuşmasına, “Taraftarımız önünde güzel bir galibiyet aldık. Çıkışımızın devam etmesi için önemli bir sınavdı. Hepinizi tebrik ediyorum” sözleriyle başlayan Güneş, sonrasında, “Bizim için artık lig bitti” ifadelerini kullandı.

‘Son 10 dakika gibi olmasın!’

Bu sözlerin ardından oyuncular arasında sessizlik oluşurken konuşmasına devam eden 64 yaşındaki teknik adam, “Akhisar maçı artık geride kaldı. Şimdi ligi bir kenara bırakıp UEFA maçımıza odaklanıyoruz. Bu karşılaşmada baskılı oyunumuzu özellikle oyun sonuna kadar taşıyamadık. Şimdi önümüzde Hapoel Beer-Sheva maçı var. İsrail’de aldığımız 3-1’lik skora aldanmayın. Perşembe günkü rövanşta oyunun ilk anından son düdüğe kadar ağırlığımızı hissettirmeliyiz. Akhisar maçındaki son 10 dakikadaki gibi dağınık bir görüntüyle karşılaşmak istemiyorum” dedi.

‘Bu maçın telafisi yok’

Hapoel Beer-Sheva karşısında kontrollü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini belirten Şenol Güneş, “Şampiyonlar Ligi’nde yaşadıklarımız ortada. Yeni bir sürprizle karşılaşmamak için herkes işini ciddiyetle yapacak. Bu karşılaşmasının telafisi yok. En iyi şekilde hazırlanıp tur atlayan taraf biz olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.



Kaynak : Fanatik