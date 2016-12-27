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Pınar Bekbölet, Doğan'ın Kanunları'nda!
27 Aralık 2016 , 00:51
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AJANSSPOR- Lig TV'nin başarılı sunucularından, A Takımı kitabının yazarı Pınar Bekbölet, Radyospor'da yayınlanan Doğan'ın Kanunları programının konuğu oluyor.
Pınar Bekbölet'in konuk olacağı Doğan Öncel ile 'Doğan'ın Kanunları' bu akşam saat 22:30'da Radyospor'da.
Program, Radyospor'un Twitter hesabından da izlenebilecek.
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