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Pınar Bekbölet, Doğan'ın Kanunları'nda!

Tarih27 Aralık 2016 , 00:51

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Pınar Bekbölet, Doğan'ın Kanunları'nda!

AJANSSPOR- Lig TV'nin başarılı sunucularından, A Takımı kitabının yazarı Pınar Bekbölet, Radyospor'da yayınlanan Doğan'ın Kanunları programının konuğu oluyor.

Pınar Bekbölet'in konuk olacağı Doğan Öncel ile 'Doğan'ın Kanunları' bu akşam saat 22:30'da Radyospor'da. 

Program, Radyospor'un Twitter hesabından da izlenebilecek.

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