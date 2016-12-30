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Bakan Kılıç'tan yeni yıl mesajı
30 Aralık 2016 , 23:24
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.
Bakan Kılıç, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletçe, birlik ve beraberlik içinde pek çok ihanete göğüs gerdiğimiz bir yıl geçirdik. 2016, 15 Temmuz direnişinin ve tüm şehitlerimizin aziz hatıralarıyla anlamlanmış, kıymetlenmiştir. Şimdi, geçmişten aldığımız güçle, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru dev adımlar atmaya ve milletimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Bu inançla, tüm dünyada barış ve dostluğun hakim olduğu, milletimizin birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği nice güzel yıllar diliyor, aziz milletimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."
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