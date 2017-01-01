Bakan Kılıç'tan saldırı sonrası tepki!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin güvenliğini tehdit ederek milletimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan alçaklar, bu hain emellerine asla ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki hain saldırıda şehit olan polisimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet misafirlerimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin güvenliğini tehdit ederek milletimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan alçaklar, bu hain emellerine asla ulaşamayacaktır. Tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimiz emin olsun ki bize bu acıyı yaşatanlar bedelini en ağır biçimde ödeyecektir."