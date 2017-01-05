2017 Şampiyonluk Ligi başlıyor !

Biliyoruz, çok beklettik ama artık heyecanı iliklerimizde hissedeceğimiz haftalar geldi! 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi, 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da başlıyor!

3 yeni takımın mücadele edeceği Şampiyonluk Ligi’nde 2017 Kış Mevsimi’yle birlikte 1907 Fenerbahçe Espor, Galakticos ve Galatasaray Esports da rekabete katılıyor. Peki bu yıl neler değişecek, neler aynı kalacak? Sorularınızın cevapları aşağıda.

LİG FORMATI

Şampiyonluk Ligi’nin formatı geçtiğimiz yıl Yaz Mevsimi’nden hatırlayacağımız şekilde devam edecek. İki maçlık seri olarak oynanacak lig aşaması, futboldan aşina olduğumuz galibiyet 3 puan - beraberlik 1’er puan - mağlubiyet 0 puan formatıyla yapılacak.

Lig aşamasında ilk 6’ya giren takımlar mevsim finallerine yükselecek. İlk 2 sırayı alan takımlar mevsim finallerine yarı finalden başlarken, 3-6 arasındaki takımlar çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacak.

Final mücadelesi her zamanki gibi KMF’de gerçekleşecek, KMF ile ilgili detaylar belli oldukça sizlerle paylaşacağız.

MAÇ GÜNLERİ VE SAATLERİ

2017’de değişiklik yapmadığımız bir diğer konu maç saatleri oldu. 2016 yılının ikinci yarısında yaptığımız değişiklikten sonra yeni saatlere alışmak zaman alan bir süreç olmuştu. Bu yüzden 2017 yılına alışılan şekilde devam ediyoruz.

Karşılaşmalar yine cumartesi 3 seri, pazar 3 seri ve pazartesi 2 seri şeklinde oynanıyor olacak. Canlı yayın cumartesi ve pazar günleri saat 14.00’da, pazartesi ise 18.00’da başlayacak.

KİMLER MÜCADELE EDİYOR?

Son TBF şampiyonu Dark Passage.BKM Express, TBF finalisti ve MSI’da ülkemizi başarıyla temsil eden SuperMassive eSports, yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren HWA GAMING ile Team AURORA, başarılı çıkışıyla göz dolduran Oyunfor.CREW bu yıl da Şampiyonluk Ligi’nde.

Bu takımların yanına eklenenler; Yükselme Ligi’ni şampiyon tamamlayan Team Orora’nın haklarını alan Galakticos, Şampiyonluk Ligi Elemeleri’nde başarıya ulaşan SuperMassive TNG’nin haklarını alan 1907 Fenerbahçe Espor ve yine ŞLE’de ligin demirbaşlarından Team Turquality’yi ligin dışına iten Victorious Ace’in haklarını alan Galatasaray Esports, 2017 yılında Şampiyonluk Ligi rekabetine katılacak.

21 Ocak’ta başlayacak Şampiyonluk Ligi öncesi takım kadrolarını, karşılaşma fikstürünü ve birkaç sürpriz haberi de kısa süre içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağız.

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