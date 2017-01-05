Dağ Kayağı Milli Takımı, dünya şampiyonası öncesi hazırlıkları kapsamında Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kampa girdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna (TDF) bağlı Dağ Kayağı Milli Takımı, 6’sı bayan 18 sporcu ile Andorra’da 21-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Dağ Kayağı Kupası ile Erzincan’da 10-12 Şubat'ta düzenlenecek Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım sporcuları hazırlıklar kapsamında ısınma hareketlerinin ardından ayaklarındaki kayakları ile dağın belli bir kısmına kadar yürüyor.

Ardından buradan kaymaya başlayan sporcular, bu antrenmanlarını hafta sonuna kadar sürdürecek.

Milli Takım Antrenörü Yılmaz Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Andorra ve Erzincan'daki yarışlara hazırlık amacıyla kampa girdiklerini belirterek, kampın hafta sonu tamamlanacağını söyledi.

Ünal, 7 Ocak 2017'de Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın da Ergan Dağı'nda yapılacağını belirterek, bu yarışta dereceye giren 3 sporcunun Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edeceğini anlattı.

Ergan Dağı'nın kış sporlarına çok uygun olduğunu vurgulayan Ünal, "Ergan Dağı’nda her şey mükemmel, hakikaten dünya kupasına uygun bir pist ve kar yapısı var.” dedi.

"Yarışlarda hepimiz iddialıyız"

Milli kayakçılardan Aykut Taşçı da kampın sürdüğünü belirterek, "Bir haftalık kampımız sonrası Türkiye şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu şampiyona sonrasında Andorra’daki Dünya Dağ Kayağı Kupası birinci ayağına katılacağız. Yarışlarda hepimiz iddialıyız, çalışmalarımıza eksiksiz devam etmekteyiz.” diye konuştu.

Ergan Dağı’nın kış sporları için bulunmaz bir yer olduğunu dile getiren Taşçı, 2013 yılındaki uluslararası yarışmalarda Erzincan’da dördüncü olduğunu anımsattı.