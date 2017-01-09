Lig TV kanalları beIN Sports mu oluyor?

Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından Digiturk'te yaşanan değişim süreci devam ediyor.

Lig TV kanallarında, bu ay içerisinde ligin ikinci yarısı itibarıyla önemli değişimlerin olması bekleniyor. Kanalın içerik, stüdyolar ve ekibinde yenilikler olacak.

Lig TV kanalları değişecek mi?

beIN Media, yayın yaptığı ülkelerde kendi markası olan 'beIN Sports' kanallarıyla hizmet veriyor. Lig TV kanallarının ise beIN Sports olarak yayınlarına devam edip, etmeyeceği merak konusuydu. beIN Media, Türkiye yayınları için beIN Sports 1-2-3-4 kanallarının markalarını hazır hale getirmek için çalışmalarını tamamladı ve artık son aşamaya geldi.

Kanalların, ligin ikinci yarısından itibaren beIN Sports olarak değişime uğraması bekleniyor. Platformun diğer kanallarında da önemli değişiklikler planlanıyor.