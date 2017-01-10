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Curlingde iki madalya
10 Ocak 2017 , 19:17
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Türkiye, İsveç'in ev sahipliğinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazandı.
Östersund kentinde 1-10 Ocak tarihlerinde organize edilen şampiyonada milliler, başarılı bir performans sergiledi. Erkek Milli Takımı, finalde karşılaştığı Çin'e 5-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Kadın Milli Takımı ise İskoçya'ya 7-4'lük skorla kaybederek, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem erkek hem de kadın milli takımlarının şampiyonada büyük başarı gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımız tarih yazdı." dedi.
Milli takım sporcularının uluslararası arenada ilk kez bir başarı elde ettiklerinin altını çizen Şebin, "Dünya Şampiyonası'na 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandık. Sporcularımız, üst düzey bir mücadele örneği gösterdi. Kadınlarımız, finalde ata sporu curling olan İskoçya'ya yenildi. Erkek sporcularımız ise güçlü rakipleri karşısında müthiş bir mücadele sergileyerek dünya ikincisi oldu." diye konuştu.
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