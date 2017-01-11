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S Sport TV ''Premium'' içeriğiyle geliyor!
11 Ocak 2017 , 21:25
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Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, çok yakında Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayına başlayacak.
“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.
Farklı spor branşlarından dünyanın en çok izlenen organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan yeni spor kanalı S Sport’un merakla beklenen Premium içerikleri:
İngiltere Premier Ligi Maçları
İngiltere Premier Ligi Maç Özetleri ve Özel Programları
Milli Takımlar Hazırlık Maçları
CSL - Çin Futbol Süper Ligi
BARCA TV Kulüp Kanalı
AJAX TV Kulüp Kanalı
BAYERN TV Kulüp Kanalı
NBA’den Canlı Maçlar
Formula 1
FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları
WTA Tenis Turnuvaları
ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları
Boks ve Diğer Dövüş Geceleri
World Super Bike (WSBK)
ESPN Winter & Summer X Games
FIS Ski, Snowboard Programları
PGS Tour Golf Turnuvası
World`s Strongest Man
Pro Bull Riders
Monster Jam
Sumo Müsabakaları
Spor İçerikli Belgeseller
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