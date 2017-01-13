- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na doğru
13 Ocak 2017 , 18:35
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda (Championship) mücadele edecek milli takım hazırlıklarını sürdürdü.
Sincan Spor Salonu'nda, antrenörler Mehmet Özkan ve Yıldırım Beyazıt yönetimindeki idmana tüm oyuncular katıldı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milli sporcular toplu oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular gol organizasyonu çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Milliler şampiyona için hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla idmanla sürdürecek.
Bu arada, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve asbaşkan Bayram Yüksel de idmanı izledi.
Türkiye şampiyonada A Grubu'nda İtalya, Çekya ve Rusya ile karşılaşacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20-22 Ocak'ta yapılacak şampiyona için milli takım kafilesi 18 Ocak Çarşamba hareket edecek.
- İlgili:
- Genel Spor Haberleri
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar