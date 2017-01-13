21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na doğru

21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda (Championship) mücadele edecek milli takım hazırlıklarını sürdürdü.

Sincan Spor Salonu'nda, antrenörler Mehmet Özkan ve Yıldırım Beyazıt yönetimindeki idmana tüm oyuncular katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milli sporcular toplu oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular gol organizasyonu çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Milliler şampiyona için hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla idmanla sürdürecek.

Bu arada, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve asbaşkan Bayram Yüksel de idmanı izledi.

Türkiye şampiyonada A Grubu'nda İtalya, Çekya ve Rusya ile karşılaşacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 20-22 Ocak'ta yapılacak şampiyona için milli takım kafilesi 18 Ocak Çarşamba hareket edecek.