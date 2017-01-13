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Yamaç Paraşütü Milli Takımı Brezilya'ya gitti

Tarih13 Ocak 2017 , 16:50

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Yamaç Paraşütü Milli Takımı Brezilya'ya gitti

Yamaç Paraşütü Milli Takımı, Dünya Kupası Süper Finali için Brezilya'ya gitti.

Hava yoluyla Governador Valadares kentine hareket eden milliler, 17-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

Milli takımda Durali Karaca, Semih Sayır, Yiğit Yıldırım, Murat Tüzer ve Oğuzkan Sadeer yer alıyor.

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