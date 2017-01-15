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Türkiye yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı!
15 Ocak 2017 , 20:12
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Slovenya'da yapılan 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, 16 puanla yenilgisiz şampiyon oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada milli takımın, şampiyonanın 3. ve son gününde Galler'i 4-3, Slovenya'yı da 3-2 yenerek, Avrupa Şampiyonu olduğu bildirildi.
Türkiye, Puconci kentindeki şampiyonada İtalya, Norveç, Slovakya, Galler ve Slovenya önünde salondan galibiyetle ayrılırken, Ukrayna ile berabere kalarak, şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada İtalya 15 puanla ikinci, Slovakya da 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.
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