Milli sporcular kendilerini Survivor'da test edecek

TV8 kanalında yayınlanan spor-eğlence programı Survivor 2017'de bu sezon ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan sporcular kıyasıya bir mücadelenin içine girecek.

Yarışmanın 12 kişilik ünlüler takımında, milli takım forması giymiş 7 sporcu, önce takımlarının başarısı için mücadele edecek. Milli sporcular, daha sonra yarışmayı kazanmak için parkurda yer alacak.

Yarışmada ünlüler takımında eski milli futbolcular İlhan Mansız ve Serhat Akın, dünya ikincisi boksör Adem Kılıççı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, milli atletler Sema Apak ve Pınar Saka ile dünya şampiyonu kick boksçu Sabriye Şengül, parkurlarda hünerlerini sergileyecek.

Yarışmada gönüllüler takımında da sporcu kimliği bulunan yarışmacılar ön plana çıkıyor.

Üç kez Türkiye fitness şampiyonluğu bulunan Denisa Gültekin, 2014 Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu Elif Şadoğlu, milli kürekçi Ogeday Girişken, Türk Silahlı Kuvvetler'de futbol oynayan ve yüzme ve atletizm antrenörlüğü yapan Volkan Çetinkaya, milli buz hokeyci Tuğçe Melis Demir de şampiyon olmak için rakipleriyle mücadele edecek.



- Şahika: "Projelerimizi daha büyük kitlelerle buluşturmak istiyorum"



Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Survivor öncesi AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, programda yer alarak projelerini daha büyük kitlelerle buluşturmak istediğini söyledi.

Yıllardır dünya rekorlarıyla Türkiye'yi gururlandırmayı amaçladığına dikkati çeken milli sporcu, "Bunun yanı sıra doğaya ve sağlıklı yaşama olan farkındalığı biraz olsun artırabilmek istiyorum. Hayatımın bu döneminde, hem projelerimizi daha çok kişiye ulaştırmak hem de kendi sınırlarımla ve doğayla mücadelenin bana katacaklarını deneyimlemek adına bu kararı aldım." ifadelerini kullandı.