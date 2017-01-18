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Antalya'da MMA heyecanı!
18 Ocak 2017 , 14:37
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Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.
Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, 22-26 Mart'ta yapılacak şampiyona öncesi Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Arık, Başkan Gül'ü şampiyona hakkında bilgilendirdi. Federasyon başkanı Arık, şampiyonaya yaklaşık 30 ülkeden bin civarında sporcunun katılmasını beklediklerini belirterek, MMA sporu hakkında detaylar aktardı.
Mustafa Gül ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, organizasyonun Kemer'de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şampiyona sırasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Başkan Gül, turnuvaya katılacak sporculara da başarılar diledi.
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